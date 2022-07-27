Мораторий на новое строительство введут в Туапсе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мораторий на строительство введут в Туапсе. Он будет действовать до одобрения нового Генплана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что соответствующее распоряжение дал заместитель главы региона Евгений Наумов. Он совершил рабочий визит в Туапсинский район.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что земли лесного фонда пересекаются с границами поселений. Такие примеры есть в Джубге, Ольгинке и Агое. Из-за этого они активно застраиваются.

Например, в Джубге в зоне жилой застройки оказались сразу 16 участков. Все они пересекались с землями лесного фонда. В Ольгинке вовсе возвели четырехэтажное здание в зоне подтопления.

- Хаотичная застройка, вырубка зеленых насаждений, дефицит социальной инфраструктуры – недопустимая ситуация, – подчеркнул Наумов.

Он добавил, что мораторий на новые постройки будет наложен до 2023 года, когда в Туапсе примут новый Генплан. В течение месяца в районе будет работать специальная комиссия. Она займется проверкой соблюдения земельного, природоохранного и градостроительного законодательства.

Также отметим, что в границы населенных пунктов в Туапсинском районе входит около 700 гектаров сельхозземель.