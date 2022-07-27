Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 15:23

На Кубани с начала 2022 года более 690 детей родились с помощью ЭКО

Процедура экстракорпорального оплодотворения доступна жителям Кубани бесплатно по полису ОМС
Евгения ХАЛИКОВА
С начала 2022 года с помощью ЭКО в Краснодарском крае родилось больше 690 детей.

С начала 2022 года с помощью ЭКО в Краснодарском крае родилось больше 690 детей.

Фото: Иван ВИСЛОВ

ЭКО доступно жителям региона бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Благодаря этой процедуре на Кубани с начала 2022 года родилось больше 690 детей. Среди них одна тройня и 52 двойни.

- В 2022 году процедуру экстракорпорального оплодотворения прошли 1268 жительниц региона, у 599 женщин процедура завершилась долгожданной беременностью. 260 будущих мам получили данную медицинскую услугу за счет ОМС, - рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

До конца 2024 года более 12 тысяч супружеских пар получат лечение от бесплодия в рамках нацпроекта «Демография».