На Кубани с начала 2022 года более 690 детей родились с помощью ЭКО

С начала 2022 года с помощью ЭКО в Краснодарском крае родилось больше 690 детей. Фото: Иван ВИСЛОВ

ЭКО доступно жителям региона бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Благодаря этой процедуре на Кубани с начала 2022 года родилось больше 690 детей. Среди них одна тройня и 52 двойни.

- В 2022 году процедуру экстракорпорального оплодотворения прошли 1268 жительниц региона, у 599 женщин процедура завершилась долгожданной беременностью. 260 будущих мам получили данную медицинскую услугу за счет ОМС, - рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

До конца 2024 года более 12 тысяч супружеских пар получат лечение от бесплодия в рамках нацпроекта «Демография».