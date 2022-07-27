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Общество27 июля 2022 15:46

В Краснодаре в третий раз пройдет молодежный инклюзивный патриотический форум

Мероприятие объединит слышащую и неслышащую молодежь региона
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре проведут третий молодежный инклюзивный патриотический форум «Объединение». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре проведут третий молодежный инклюзивный патриотический форум «Объединение». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре пройдет третий молодежный инклюзивный форум «Объединение», который объединит молодых людей без проблем со слухом и неслышащих. Мероприятие запланировано на сентябрь 2022 года в рамках проекта «Молодежное инклюзивное пространство Кубани. Патриотическое воспитание». Грант на проведение форума выделила администрация Краснодарского края.

- В рамках форума пройдут встречи молодежи с представителями РПЦ, а также с известными деятелями в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания. Участникам будут помогать волонтеры-сурдопереводчики, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Организаторы форума – министерство образования и науки региона, молодежная общественная организация «Регион 93», отдел по делам молодежи Екатеринодарской и Кубанской епархии и региональное отделение Всероссийского общества глухих.