В Курганинском районе открылись молодежные военно-полевые сборы «Казачья удаль»

В Курганинском районе стартовал проект «Казачья удаль». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Михайловской Курганинского района стартовали молодежные военно-полевые сборы «Казачья удаль». Сборы продлятся пять дней, за это время юные казаки пройдут обучение по строевой, инженерной, тактической, медицинской и физподготовке, а также освоят тонкости фланкировки.

– Проект «Казачья удаль» реализовывается за счет Фонда президентских грантов. Казачья молодежь тренируется и участвует в военно-патриотических мероприятиях, - рассказал заместитель губернатора региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Сборы «Казачья удаль» продлятся с июля по октябрь. Проект включает в себя военно-полевые сборы, тренировочные занятия и финал. Участниками стали больше 200 человек.