В Краснодаре учеников нового филиала школы №17 будет возить школьный автобус

Для учеников нового филиала школы №17 в Краснодаре организуют школьный автобус. Фото: Иван Макеев

Учеников нового филиала школы №17, расположенного на улице Адмирала Крузенштерна, будет возить на занятия и домой школьный автобус. Решение об этом было принято в администрации Краснодарского края. Ранее вице-губернатор региона Анна Минькова встретилась с родителями детей, которые пойдут в новую школу, и обсудила с ними проблемы будущего учебного года.

– Вопрос подвоза детей сейчас стоит очень остро. Школьный автобус необходим, потому что такое расстояние непосильно ни первоклассникам, ни десятиклассникам. С 1 сентября автобус, школьный либо же по заключенному брутто-контракту, но должен возить детей, – рассказала Анна Минькова.

В этом году в Краснодаре откроются четыре новые школы. Общеобразовательные учреждения уже укомплектованы оборудованием и учебными материалами. Учительский состав в школах также практически сформирован.