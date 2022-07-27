Пять жителей Кубани получили звание «Заслуженный работник торговли»

Звание «Заслуженный работник торговли Краснодарского края» получили пять жителей региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре 27 июля чествовали работников торговли. Почетные грамоты и благодарственные письма от региональных властей получили более сотни специалистов. Пять жителей края были удостоены звания Заслуженного работника Кубани.

– Мы видим, что потребсфера Кубани преодолевает экономические потрясения и вызовы времени. Сначала была пандемия, затем новый экономический удар в 2022 году, однако торговая отрасль не только стойко выносит, но и адаптируется и даже демонстрирует рост и развитие в новых сложных условиях, - рассказал глава департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

Сегодня 570 тысяч жителей региона трудятся в потребительской сфере. Благодаря их работе оборот розничной торговли с 2017 года увеличился на 46%, это почти 1,9 трлн рублей. Потребсфера по доходам опережает все остальные отрасли экономики.