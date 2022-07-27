В Краснодаре заменили пять километров центральной тепломагистрали

В Краснодаре заменили порядка пяти километров центральной тепломагистрали «ТЭЦ – Центр города». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре в 2022 году заменили 700 метров сети центральной тепломагистрали «ТЭЦ – Центр города». Всего же за три года с начала реализации проекта заменено пять километров. Работы по замене изношенных теплосетей ведутся по поручению Вениамина Кондратьева.

– С 2019 года в краевом центре возвели 4,7 километра трубопровода из запланированных 8,5 километра. На завершение проекта потребуется еще три года. Это самый масштабный проект в городе за последние несколько лет, – рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

Строительство новой магистрали идет в рамках инвестпрограммы АО «Краснодартеплосеть». После завершение работ жители центральной части краевой столицы будут обеспечены надежным теплоснабжением.