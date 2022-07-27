В Новороссийске появится импортозамещающее предприятие по производству детского конструктора

В Новороссийске будут производить первый кубанский детский конструктор.
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Комиссия Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрила заявку на льготный заем от новороссийского производителя пластиковых изделий. Промышленники планируют запустить первое в регионе производство детского конструктора.
- Полученные средства компания направит на запуск новой линии по производству детских игрушек: конструктора, детских пластиковых машин, ванночек и ведерок. Также здесь будут выпускать упаковку для моющих средств, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.
Промышленные предприятия Кубани, решившие заняться импортозамещением, могут рассчитывать на финансовую помощь властей. В регионе действует пакет с широким спектром мер поддержки.