Жители Краснодара с 1 августа будут платить за кубометр газа на 17 копеек больше

с 1 августа на Кубани подорожает газ. Фото: Иван Макеев

Департамент госрегулирования тарифов Кубани утвердил новые розничные цены на природный газ. Жители Краснодара и федеральной территории Сириус с 1 августа 2022 года будут платить за кубометр голубого топлива на 17 копеек больше – не 5,8 рубля как сейчас, а уже 5,97 рубля.

- Также изменится стоимость для жителей Кубани. Для жителей всех районов региона газ будет стоить 7,02 рубля за кубометр. Но в Славянском и Усть-Лабинском районах, а также в федеральной территории Сириус и в Краснодаре цифры в платежках будут немного меньше, - сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Согласно опубликованному на официальном сайте документу, для жителей Славянского района будет установлен тариф в 6,66 рублей за кубометр газа и в Усть-Лабинском районе - 6,43 рубля за кубометр.