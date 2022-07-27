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Общество27 июля 2022 19:14

Вода Варнавинского водохранилища на Кубани окрасилась в ярко-зеленый цвет

Пробы воды из водохранилища Крымского района отправлены на экспертизу
Евгения ХАЛИКОВА
Варнавинское водохранилище. Фото: https://www.kmvh.ru

Варнавинское водохранилище. Фото: https://www.kmvh.ru

Вода в Варнавинском водохранилище окрасилась в неестественно яркий цвет. Видео с бирюзового цвета волнами и пеной опубликовал в своем Telegram-канале глава Крымского района. Он же сообщил, что пока специалисты не знают причин, которые привели к изменению цвета воды, но планируют выяснить это.

- Да, действительно, вода в Варнавинском водохранилище окрасилась в яркий цвет. Насколько это безопасно, пока неизвестно. Сейчас проводится проверка. Пробы воды отправлены на анализ, - рассказал Сергей Лесь.

Варнавинское водохранилище было построено в 1964 году и служит для орошения и прочих хозяйственных нужд.