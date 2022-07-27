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Общество27 июля 2022 19:36

Прямые авиарейсы из Сочи в столицу Иордании запустят с 31 июля

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 37 тысяч рублей
Евгения ХАЛИКОВА
Туристам предложили новое направление из Сочи. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи.

Туристам предложили новое направление из Сочи. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи.

Сочи и столицу Иордании город Амман свяжет прямое авиасообщение. Информация о запуске регулярных рейсов появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что первый рейс запланирован на 31 июля и все билеты уже раскуплены. Полет в экономклассе в одну сторону обойдется путешественнику в 37 тысяч рублей.

Обслуживать направление станет иорданская авиакомпания. Пока частота полетов не будет превышать одного рейса в две недели, но в будущем их количество планируют увеличить.