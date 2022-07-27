ФК «Краснодар» заплатит 200 тысяч рублей штрафа за визит Сергея Галицкого в комнату судей

«Краснодар» наказан КДК РФС за необеспечение безопасности в матче со «Спартаком». Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

27 июля прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором рассмотрели ряд нарушений, совершенных 23 июля во время матча «Краснодар» - «Спартак». Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие решения были приняты членами комитета.

- За дисциплинарное нарушение в виде выбегания футбольного фаната краснодарская команда оштрафована на 20 тысяч рублей и условный матч. Еще одно нарушение, которое было рассмотрено, повлекло более суровое наказание. За визит Сергея Галицкого в судейскую комнату клуб заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей, - приводит слова Артура Григорьянца «Sports.ru».

Напомним, что матч между «Краснодаром» и «Спартаком» завершился со счетом 1:4 не в пользу быков.