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Общество27 июля 2022 20:22

Анна Минькова: заявления на зачисление детей в школу в микрорайоне Губернском Краснодара будут пересмотрены

Вице-губернатор Анна Минькова встретилась с родителями будущих учеников филиала школы №17 Краснодара
Евгения ХАЛИКОВА
Ученики смогут бесплатно добираться до новой школы №17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ученики смогут бесплатно добираться до новой школы №17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 27 июля прошла встреча Анны Миньковой и родителей будущих учеников филиала школы №17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Темой стала проблема довоза школьников к общеобразовательному учреждению. По решению краевых властей между микрорайоном Губернским и школой будет курсировать автобус.

- Я понимаю проблему, с которой столкнулись родители будущих первоклашек, и их боль и беспокойство за детей. Ведь все первоклассники – это еще и наши дети, и мы стараемся создать для них наилучшие условия. Однако невозможно устроить всех желающих в определенную школу. Ведь чтобы взять еще одного ученика, чьего-то ребенка из школы нужно будет исключить. Мы не можем нарушать существующие нормативы, - рассказала вице-губернатор.

По итогам встречи будет создана общественная группа, в которую войдут активные родители, представители администрации школы и муниципального департамента образования города. Все поданные заявления на зачисление в школу будут еще раз пересмотрены.