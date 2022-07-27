Анна Минькова: заявления на зачисление детей в школу в микрорайоне Губернском Краснодара будут пересмотрены

Ученики смогут бесплатно добираться до новой школы №17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 27 июля прошла встреча Анны Миньковой и родителей будущих учеников филиала школы №17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Темой стала проблема довоза школьников к общеобразовательному учреждению. По решению краевых властей между микрорайоном Губернским и школой будет курсировать автобус.

- Я понимаю проблему, с которой столкнулись родители будущих первоклашек, и их боль и беспокойство за детей. Ведь все первоклассники – это еще и наши дети, и мы стараемся создать для них наилучшие условия. Однако невозможно устроить всех желающих в определенную школу. Ведь чтобы взять еще одного ученика, чьего-то ребенка из школы нужно будет исключить. Мы не можем нарушать существующие нормативы, - рассказала вице-губернатор.

По итогам встречи будет создана общественная группа, в которую войдут активные родители, представители администрации школы и муниципального департамента образования города. Все поданные заявления на зачисление в школу будут еще раз пересмотрены.