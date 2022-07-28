Цены в Сочи выросли в 1,5 раза из-за большого потока туристов

Отели Кубани остаются заполоненными на 80-90%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи в 2022 году зафиксирован большой поток туристов. Из-за спецоперации в Украине россияне начали проводить своей отпуск в Краснодарском крае. Стоит отметить, что из-за большого потока туристов в Сочи поднялись цены в 1,5 раза. Об этом сообщил «Ъ».

По сравнению с 2021 годом, количество проданных туров в Сочи увеличилось на 43%. Но при этом в Анапу и Геленджик россияне стали ездить меньше. На курортах поток туристов сократился на 7%. Отели Кубани остаются заполоненными на 80-90%.

- Это связано с тем, что россияне, не дождавшись открытия аэропорта Симферополя и появления дополнительных зарубежных направлений, в итоге приняли решение отдыхать в Сочи и других городах региона, - отметил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», стоимость туров в Сочи начинается от 83 тысяч рублей.