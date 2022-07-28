Аграрии Кубани убрали более 14 тысяч гектаров зеленого горошка

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На Кубани завершили уборку зеленого горошка. В этом году аграрии убрали 14,4 тысячи гектаров агрокультуры, намолочено 54,7 тысячи тонн.

- Краснодарский край – лидер в России по сбору и переработке зеленого горошка. В основном горошек пойдет на консервацию, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Следующая культура в ожидании уборки – сахарная кукуруза. В этом году фермерам предстоит убрать 6,6 тысячи гектаров. Ожидается, что предприятия законсервируют около 260 млн банок кукурузы.