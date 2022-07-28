Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 5:24

Аграрии Кубани убрали более 14 тысяч гектаров зеленого горошка

В регионе завершили сбор агрокультуры
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани завершили уборку зеленого горошка. В этом году аграрии убрали 14,4 тысячи гектаров агрокультуры, намолочено 54,7 тысячи тонн.

- Краснодарский край – лидер в России по сбору и переработке зеленого горошка. В основном горошек пойдет на консервацию, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Следующая культура в ожидании уборки – сахарная кукуруза. В этом году фермерам предстоит убрать 6,6 тысячи гектаров. Ожидается, что предприятия законсервируют около 260 млн банок кукурузы.