Погода в Адыгее 28 июля 2022: в республике ясный летний день

Узнали, какой будет погода в Адыгее 28 июля 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 28 июля 2022 года.

В Майкопе 28 июля ожидается солнечный летний день. Максимальная температура воздуха днем +29°C. Осадков не предвидится. Ветер северный, 3 м/с. К вечеру температура опустится до +16°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки в этот день сохранится малооблачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +25°C. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с.