Восемь земельных участков выделили для строительства соцобъектов в Сочи

Появятся новые соцобъекты. Фото: администрация Сочи

В Сочи продолжается работа по поиску земель для социальных объектов. На данный момент пять участков общей площадью 2,8 га будет предоставлено администрации. Также мэрия определила три территории, на которых вскоре начнется строительство соцобъектов.

- В отношении 7 земельных участков, расположенных в Центральном районе Сочи, ведется работа по изменению вида разрешенного использования под строительство объектов отрасли образования, - отметили в пресс-службе администрации курорта.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мэрия с начала 2022 года уже предъявила больше двух тысяч претензий арендаторам, которые не платят за землю.