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Общество28 июля 2022 6:59

За год в Хосте в районе бывшей турбазы «Южная» ликвидировано 12 активных оползней

В Хосте в районе заброшенной турбазы «Южная» продолжаются работы по укреплению склонов
Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

На протяжении многих лет на территории бывшей турбазы и соседнего СНТ «Южное» земля сходила прямо с деревьями, которые падали на проезжую часть, блокируя движение и повреждая коммунальные сети. Прошлым летом здесь в очередной раз сошел сель. Пострадали дороги и дома, затопило музей истории Хостинского района. В районе ул. Володарского был введен локальный режим ЧС.

Оползни всё ближе подходили к домам садоводства, уничтожая проезды. Только в 2021 году здесь шесть раз случались обвалы. А на единственной дороге, которая связывала СНТ с городом, еще в 2005 году образовался 30-метровый обрыв.

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

Ситуация изменилась, когда у участка появился новый собственник. В рамках строительства гостиничного комплекса в данном районе началось укрепление склонов. Перед началом работ в 2020 году были проведены современные геологические и геофизические изыскания.

Сегодня в районе ул. Володарского уже ликвидировано 12 оползней. Здесь возводят подпорные стены различного типа. Большинство - свайные конструкции с диаметром свай от 600 до 1200 мм, глубиной бурения до 18 метров. Высокие стены строятся с применением систем грунтовых анкеров – металлических штырей, которые замоноличены в грунт на глубину 15-20 метров и надежно держат конструкцию.

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

Вдоль дорог склоны также закрепляют подпорными стенами. Опасный обрыв на улице Володарского по пути в СНТ ликвидирован, теперь здесь безопасная двухполосная дорога. В общей сложности будет построено порядка 8 км подпорных стен.