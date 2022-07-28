В Майкопе при реконструкции горпарка установят видеонаблюдение с распознаванием лиц

Реконструкция парка ведется в год 100-летия государственности Адыгеи. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

В Майкопе ведется масштабное благоустройство горпарка. Реконструкция ведется в год 100-летия государственности Адыгеи.

- В планах – усилить систему безопасности, предусмотреть современное освещение и видеонаблюдение,- сообщил в своем Telegram-канале мэр Майкопа Геннадий Митрофанов. - Сейчас ведутся работы по прокладке кабелей. Как только новые сети будут готовы, рабочие приступят к установке столбов. А с новым освещением в парке появится и современная система видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.

В городском парке появится новая зона отдыха. По левую сторону от входа уже обустроили дорожки, газоны, а также установили лавочки и фонари.

Кроме того, большое внимание уделят озеленению парка. По всей его территории высадят новые деревья, взамен тех, которые не пощадила стихия. Для того, чтобы цветущие насаждения содержались должным образом и радовали глаз, установят системы автополива.