В Тимашевске в рамках нацпроекта строят сквер и пляж

Мэр Тимашевска Николай Панин проверяет ход работ по строительству пляжа.

В Тимашевске продолжается строительство двух зон отдыха в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» – сквер на улице Дзержинского и центральный городской пляж на улице Кузнечной. Благодаря участию муниципалитета в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» более 57 миллионов рублей удалось получить из краевого и федерального бюджетов, 12,5 миллиона выделили из муниципальной казны.

– Каждый день на наших объектах ведутся работы. Сквер начали строить немного раньше, здесь уже выполнено около 40% от общего объема. К строительству пляжа приступили недавно, подготовили основание, завезли бордюры для будущих тротуаров. Без поддержки команды губернатора в 2022 году нам бы не удалось реализовать сразу два крупномасштабных проекта, – сказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Напомним, на территории городского пляжа установят волейбольную и детскую площадки, воркаут-зону, душ, питьевой фонтан, кабины для переодевания, лавочки, освещение, фотозону с ротондой и пирсом с двумя деревянными мостами.

В сквере на улице Дзержинского построят бульвары, парковочные зоны, детские игровые зоны, туалет. Здесь также установят лавочки, урны, освещение, высадят деревья, а также построят велосипедные дорожки и игровую площадку «Лазалия».