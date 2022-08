Little Big стала лучшей группой 2020 года. Фото: www.youtube.com

Группа Little Big отменила концерт в Краснодаре и по всей России. Об этом музыканты сообщили своим поклонникам на официальной странице в соцсети.

- Проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждём следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас! Ваши Little Big, - написали они.

Концерт группы должен был состояться в Краснодаре 11 ноября во Дворце спорта «Олимп». Кто уже приобрел билеты, может вернуть за них деньги в месте покупки.