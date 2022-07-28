Капитальный ремонт высоковольтных подстанций успешно завершен еще в трех районах Краснодарского края

Фото: «Россети Кубань»

Силами Славянского филиала «Россети Кубань» только с начала этого года уже отремонтирован 51 крупный питающий центр в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Кубани. Общая стоимость реноваций и технического обслуживания высоковольтных подстанций обошлись компании более чем в 20 миллионов рублей.

Практически новую жизнь получили такие крупные, стратегически важные питающие центры, как подстанции на 110 кВ «Красноармейская», «Центральная», «Новомышастовская». Они снабжают электроэнергией более 108 тысяч жителей, около 25 социальных объектов и местные промышленные предприятия.

Энергетики «Россети Кубань» осмотрели и капитально отремонтировали выключатели, разъединители, изоляторы и другое подстанционное оборудование. Теперь в надежности каждого из технических узлов можно не сомневаться.

– Выполнение плановых работ повышает безопасность обслуживающего персонала и продлевает жизненный цикл оборудования. Важно, что ремонт ключевых питающих центров мы провели до наступления пиковых нагрузок на энергосистему. Это позволит обеспечить их надежное функционирование не только предстоящей зимой, но и в период самых жарких августовских дней, – отметил директор Славянского филиала «Россети Кубань» Александр Калиниченко.

Чтобы каждый из объектов работал идеально и в полном объеме выполнял свои функции, мало плановых замен оборудования и технической профилактики. Поэтому специалисты филиала дополнительно проинспектировали прилегающие территории питающих центров, привели их в надлежащий порядок и обновили диспетчерские наименования.