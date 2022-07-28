В Сочи бухгалтер библиотеки незаконно перевел на счет своей дочери 900 тысяч рублей

Подозреваемому грозит срок до 6 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Сочи выявила факт незаконного перевода денег. Бухгалтер одной из библиотек на постоянной основе переводил деньги своей дочери. Работник создал несуществующие реквизиты подставных работников. Общая сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

- Являясь должностным лицом, из личной корыстной заинтересованности проводил подмену банковских реквизитов подставных работников в платежных документах на реквизиты своей дочери, куда перечислялась начисленная таким работникам заработная плата, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Подозреваемому грозит срок до 6 лет тюрьмы и штраф до 80 тысяч рублей.