Спасатели ищут пропавшего 21-летнего парня в море у берегов Сочи

Ведутся поиски. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Сочи к спасателям обратилась женщина. Ее 21-летний сын ушел на пляж поселка Дагомыс, но так и не вернулся. Родственники рассказали, что нашли его вещи на пирсе. Тогда семья пропавшего начала искать его своими силами.

- С базы МЧС 27 июля в 23:05 выехала дежурная смена. Спасатели обследовали всю береговую полосу указанного пляжа и прилегающих к нему, осмотрели волнорезы, но пропавшего не обнаружили, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», утром 28 июля спасатели вновь выдвинулись на поиски парня. Водолазы будут обследовать дно Черного моря. Также спасатели осмотрят акваторию с помощью квадрокоптера.