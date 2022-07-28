В Майкопе водитель иномарки сбил семилетнюю девочку на велосипеде

Семилетняя девочка была доставлена в больницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Майкопе водитель иномарки сбил ребенка. Семилетняя девочка была доставлена в больницу.

Школьница каталась на велосипеде. И, увлекшись, выехала на дорогу, не убедившись в отсутствии машин.

- Управляя автомобилем иностранного производства, 36-летний местный житель допустил столкновение с двигавшейся на велосипеде семилетней девочкой, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В результате аварии девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее отвезли в медучреждение.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудники полиции Майкопа устанавливают причины и условия, способствовавшие данному ДТП.