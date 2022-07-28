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Общество28 июля 2022 8:10

В Майкопе водитель иномарки сбил семилетнюю девочку на велосипеде

Школьница выехала на проезжую часть
Валерия ГОДОВНИКОВА
Семилетняя девочка была доставлена в больницу

Семилетняя девочка была доставлена в больницу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Майкопе водитель иномарки сбил ребенка. Семилетняя девочка была доставлена в больницу.

Школьница каталась на велосипеде. И, увлекшись, выехала на дорогу, не убедившись в отсутствии машин.

- Управляя автомобилем иностранного производства, 36-летний местный житель допустил столкновение с двигавшейся на велосипеде семилетней девочкой, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В результате аварии девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее отвезли в медучреждение.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудники полиции Майкопа устанавливают причины и условия, способствовавшие данному ДТП.