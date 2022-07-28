Сотрудники ДПС Андрей Мануйлов и Михаил Каравашкин Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Ейске сотрудники ДПС экстренно доставили роженицу в больницу. Женщину уже выписали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в поселке Зеленая Роща. К инспекторам обратилась жительница Щербиновского района. Женщина рассказала, что у ее 21-летней дочери начались роды. Но дорогу в роддом водитель не знала и попросила помощи.

Сотрудники ДПС Андрей Мануйлов и Михаил Каравашкин сопроводили машину в роддом города Ейска, где роженицу приняли врачи. Женщину успели довезти – в медучреждении на свет появилась девочка.

Женщину с новорожденной уже выписали – молодую маму встретили и поздравили сотрудники ГАИ.

- Семейная пара выразила благодарность старшим лейтенантам полиции за своевременно оказанную помощь, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, как сотрудники ДПС экстренно доставили в роддом роженицу в Геленджике. Инспекторы, включив проблесковые маячки, сопроводили машину семьи до медучреждения.