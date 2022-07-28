Кинопоказ пройдет в сквере «Старокорсунский» по улице Октябрьской, 91/Б Фото из архива КП

Кино под открытым небом 29 июля покажут в станице Старокорсунской Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кинопоказ пройдет в сквере «Старокорсунский» по улице Октябрьской, 91б. В 20:00 здесь покажут российский фильм «Вне зоны доступа».

Перед просмотром фильма для зрителей выступят воспитанники Центра культурного развития «Карасунский».

Напомним, проект «Кино нашего двора» в Краснодаре реализуют с 2010 года. Фильмы для просмотра выбирают путем голосования. В этом году в городе запланировано 16 бесплатных кинопоказов на открытых площадках.