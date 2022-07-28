211 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Краснодарском крае за последние сутки

Положительный результат исследования на ковид получили 83 мужчины и 128 женщин Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае по состоянию на 28 июля было выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 22 ребенка, самому младшему – 5 месяцев. Стоит отметить, что за прошедшие сутки летальных исходов не зафиксировали.

- Положительный результат исследования на ковид получили 83 мужчины и 128 женщин в возрасте до 90 лет, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Краснодаре COVID-19 обнаружили у 99 человек. В Сочи и Новороссийске коронавирус подтвердился у 14 человек, в Кавказском районе -10, в Северском - 9, в Туапсинском - 8, в Анапе – 7 .

В Геленджике, Белоглинском и Усть-Лабинском районах было зафиксировано пять случаев заражения COVID-19, а в Тимашевском районе - четыре.

По три местеных жителя заразилось в Ейском, Калининском и Павловском районах. В Армавире, Кореновском, Кущевском, Славянском и Темрюкском районах врачи выявили коронавирус у двух человек. По одному новому пациенту - в Абинском, Выселковском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Новокубанском, Новопокровском, Тбилисском, Тихорецком районах и Горячем Ключе.