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Общество28 июля 2022 8:41

В Адыгейскую межрайонную больницу закупят функциональные кровати

С начала года на переоснащение оборудования направили 80 млн рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгейскую межрайонную больницу имени К. М. Батмена закупят две функциональные кровати и шесть противопролежневых систем

В Адыгейскую межрайонную больницу имени К. М. Батмена закупят две функциональные кровати и шесть противопролежневых систем

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Адыгейскую межрайонную больницу имени К. М. Батмена закупят функциональные кровати. В медучреждении проводят переоснащение оборудования.

Пациенты основную часть времени в больнице проводят в лежачем положении. Чтобы сделать их пребывания комфортным, Минздрав Адыгеи приобретет противопролежневые системы с надувным наматрасником с регулируемым давлением.

- Противопролежневые матрасы изготовлены из специального прорезиненного материала, который препятствует покраснению и раздражению кожи. Благодаря этой особенности данный матрас предотвращает появление пролежней и помогает избавиться от уже существующих, - сообщила главврач Адыгейской межрайонной больницы им. К.М. Батмена Фатима Тлехас.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», с начала года в медучреждение закупили шесть единиц оборудования для регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделений на общую сумму более 80 млн рублей.