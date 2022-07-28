Температура Черного моря достигла 25 градусов

Температура Черного моря

Температура Черного моря 28 июля поднялась до комфортных для купания отметок. Даже в Азовском сегодня на один-два градуса прохладнее.

По данным краевого гидрометцентра, 28 июля у берегов Геленджика, Анапы, Новороссийска и Туапсе море прогрелось до 25 градусов. В Сочи вода – 24 градуса.

Как ни странно, но температура мелководного Азовского моря почти на уровне с Черным. В Темрюке вода прогрелась также до 25 градусов, в Приморско-Ахтарске – до 24. А вот в Ейске море прохладнее – там 23 градуса.