14 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Сочи за последние сутки

Положительный результат исследования на ковид получили 83 мужчины и 128 женщин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи по состоянию на 28 июля было обнаружено 14 новых случаев заражения коронавирусом. А в Краснодарском крае COVID-19 врачи выявили у 211 пациентов. Стоит отметить, что за последние сутки летальных исходов не зафиксировали.

- Положительный результат исследования на ковид получили 83 мужчины и 128 женщин. Среди заболевших 22 ребенка, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», самому старшему пациенту – 90 лет, а младшему - 5 месяцев.