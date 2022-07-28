Житель Краснодара украл у возлюбленной украшения на 224 тысячи рублей и сдал в ломбард

Подозреваемого арестовали Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина украл из дома сожительницы деньги и украшения. Подозреваемого уже задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию написала женщина, проживающая по улице Сормовской. Она рассказала, что заметила пропажу, - не досчиталась 15 тысяч рублей. В доме не оказалось и ювелирных украшений – более чем на 224 тысяч рублей.

Подозрения женщины сразу пали на сожителя. Позже 38-летнего мужчину, судимого за мошенничество, удалось задержать. Он во всем признался и рассказал, что, проживая с женщиной полгода, забирал украшения и сдавал в ломбард.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре бывший муж хозяйки мебельного магазина украл из кассы 80 тысяч рублей. У мужчины оказался дубликат ключа.