Очевидцы вызвали полицейских, которые задержали мужчину Фото из архива КП

Полиция задержала мужчину за избиение девушки и прохожего в Краснодаре. Конфликт произошел в ночь на 28 июля по улице им. Героя Яцкова.

Как выяснилось, 27-летний мужчина напал на девушку. Жительница пыталась убежать, но он догнал ее и начал избивать. За девушку попытались заступиться очевидцы, на одного из которых задержанный также набросился с кулаками.

На место конфликта сразу вызвали полицию для разбирательства. Прибывшие сотрудники задержали мужчину – оказалось, что его разыскивали за кражу.

В полиции Краснодара организовали проверку. Как уточнили в городском УМВД, будет принято процессуальное решение с учетом причиненного вреда здоровью девушки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, как в Краснодаре мужчина избил приятелей и сломал зеркало скорой. Задержанный поссорился с другом и подругой, когда выпивал с ними.