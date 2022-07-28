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Общество28 июля 2022 9:23

Полиция задержала мужчину за избиение девушки и прохожего в Краснодаре

Он находился в розыске за кражу
Светлана ОВДЕЙ
Очевидцы вызвали полицейских, которые задержали мужчину Фото из архива КП

Очевидцы вызвали полицейских, которые задержали мужчину Фото из архива КП

Полиция задержала мужчину за избиение девушки и прохожего в Краснодаре. Конфликт произошел в ночь на 28 июля по улице им. Героя Яцкова.

Как выяснилось, 27-летний мужчина напал на девушку. Жительница пыталась убежать, но он догнал ее и начал избивать. За девушку попытались заступиться очевидцы, на одного из которых задержанный также набросился с кулаками.

На место конфликта сразу вызвали полицию для разбирательства. Прибывшие сотрудники задержали мужчину – оказалось, что его разыскивали за кражу.

В полиции Краснодара организовали проверку. Как уточнили в городском УМВД, будет принято процессуальное решение с учетом причиненного вреда здоровью девушки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, как в Краснодаре мужчина избил приятелей и сломал зеркало скорой. Задержанный поссорился с другом и подругой, когда выпивал с ними.