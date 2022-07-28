Четырехмиллионного туриста встретили в Сочи

Семью туриста встретили с цветами и подарками на ж/д вокзале. Фото: администрация Сочи

В Сочи встретили четырехмиллионного туриста с начала 2022 года. Им стал москвич Игорь Асабин. Семью туриста встретили с цветами и подарками на ж/д вокзале.

- В Сочи мы обычно отдыхаем раз в год. Этот город всегда вызывает положительные эмоции! Очень для нас неожиданно, что мы стали четырехмиллионными туристами, рады такой теплой встрече, - поделился впечатлениями Игорь Асабин.

Стоит отметить, что на данный момент в Сочи представлено более 2600 отелей и гостиниц. На курорте одновременно отдыхают около 210 тысяч человек. А загрузка в отелях и гостиницах превышает 90%.

Ранее сообщалось, что на пляжах установили камеры наблюдения. Более 800 устройств следят за безопасностью отдыхающих.