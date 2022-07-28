В Адыгее с начала года с помощью ЭКО родилось 29 детей

Благодаря ЭКО на свет появилось 29 малышей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Адыгее за первое полугодие 26 женщин смогли стать мамами. Благодаря ЭКО на свет появилось 29 малышей. Среди новорожденных - три двойни.
- Чем раньше будет проведено ЭКО, тем выше вероятность наступления желанной беременности. Жительницы республики могут получить данный вид помощи в любой медицинской организации, работающей в системе ОМС. Для этого необходимо только выбрать учреждение для проведения ЭКО, - сообщили в пресс-службе Минздрава по Республике Адыгея.
На данный момент ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) является наиболее эффективным методом лечения бесплодия. Всю необходимую информацию о противопоказаниях и обследованиях к проведению можно узнать у лечащего врача акушер-гинеколога.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в августе в республике запланирована бесплатная выездная консультация репродуктологов.