В Адыгее с начала года с помощью ЭКО родилось 29 детей

Благодаря ЭКО на свет появилось 29 малышей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее за первое полугодие 26 женщин смогли стать мамами. Благодаря ЭКО на свет появилось 29 малышей. Среди новорожденных - три двойни.

- Чем раньше будет проведено ЭКО, тем выше вероятность наступления желанной беременности. Жительницы республики могут получить данный вид помощи в любой медицинской организации, работающей в системе ОМС. Для этого необходимо только выбрать учреждение для проведения ЭКО, - сообщили в пресс-службе Минздрава по Республике Адыгея.

На данный момент ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) является наиболее эффективным методом лечения бесплодия. Всю необходимую информацию о противопоказаниях и обследованиях к проведению можно узнать у лечащего врача акушер-гинеколога.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в августе в республике запланирована бесплатная выездная консультация репродуктологов.