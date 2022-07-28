Репетиция празднования Дня ВМФ в Новороссийске Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

В Новороссийске репетируют празднование Дня Военно-Морского флота. В социальных сетях появились снимки Цемесской бухты, где проходит подготовка.

Для зрителей пройдут показательные морские сражения Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Несмотря на то что программу еще отрабатывают, жители и гости с интересом наблюдали за репетицией торжественной церемонии.

Напомним, 31 июля в 9:00 командир Новороссийской военно-морской базы обратится с приветственным словом к офицерам и рядовому составу флота. Церемония обхода военных кораблей - самая торжественная и важная часть – пройдет в Цемесской бухте.

Церемония обхода военных кораблей - самая торжественная и важная часть Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

После пройдет возложение цветов и венков к памятнику основателям Новороссийска. Празднование Дня ВМФ продолжится на Форумной площади города.

Празднование пройдет на Форумной площади города Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Для зрителей пройдут показательные морские сражения - освобождение захваченного террористами судна, уничтожение морской мины, высадка десанта и встречный бой. Завершится празднование концертом и фейерверком в 22:00.