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Общество28 июля 2022 10:02

Школы Сочи оснастят системой звукового оповещения до конца августа

На курорте школы приводят в порядок
Ангелина НАЗАРЧУК
Все остальные учреждения уже укомплектовали. Фото: администрация Сочи

Все остальные учреждения уже укомплектовали. Фото: администрация Сочи

В Сочи продолжается ремонт школ. Всего рабочие приводят в порядок 164 учебных учреждения, включая детские сады. На данный момент коммунальщики промывают узлы теплоснабжения, строители ремонтируют фасады объектов и устанавливают новые спортплощадки.

- Мы проводим регулярные проверки готовности школ и детских садов к началу нового учебного года. Особое внимание уделяем состоянию пищеблоков, пожарных сигнализаций, ограждению, системе охраны, инженерным коммуникациям, - отметила заммэра Сочи Елена Канюк.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 58 школ Сочи оснастят системами звукового оповещения до конца августа. Все остальные учреждения уже укомплектовали.