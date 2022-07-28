Губернатор Кубани сообщил об окончании сбора зеленого горошка

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае завершился сбор урожая зеленого горошка. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Регион традиционно является одним из лидеров в стране по выращиванию и переработке этой агрокультуры.

- Наша продукция широко представлена по всей стране. В этом году аграрии Кубани убрали 14,4 тысячи гектаров данной агрокультуры, намолочено 54,7 тысячи тонн. Зеленый горошек идет преимущественно на консервацию. В настоящее время заводы края уже выработали 156 млн банок, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что аграрии закончили уборку и зернового гороха. Валовый сбор достиг 275 тысяч тонн при урожайности в 25,5 центнера с гектара.

Следующая культура, которую начнут убирать в ближайшее время, – сахарная кукуруза. Ею засеяно порядка 6,6 тысячи гектаров. Планируется, что валовый сбор кукурузы составит 135 тысяч тонн.

– Производством консервированной кукурузы занимаются семь предприятий в Павловском, Динском, Тимашевском и Калининском районах. Они планируют выработать 260 млн банок, – сообщил Вениамин Кондратьев.