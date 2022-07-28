Для участия в акции необходимо взять паспорт Фото: Иван МАКЕЕВ

Акция «День здоровья» 30 июля пройдет в Староминском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Врачи поликлинического отделения районной больницы побеседуют с жителями станицы Староминской о профилактике гепатитов. Слушателям раздадут листовки и буклеты о ЗОЖ и заболеваниях, порядке плановых медосмотров и диспансеризации.

Кроме того, жители смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать индекс массы тела, состояние сердца, сдать экспресс-анализ на общий холестерин и глюкозу в крови, электрокардиограмму, УЗИ, маммографию и флюорографию.

Уточняется, что участников акции примут с паспортами.