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Происшествия28 июля 2022 10:53

Спасатели нашли тело пропавшего 21-летнего парня в море у берегов Сочи

На месте работают следователи
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

В Сочи в акватории Черного моря обнаружили тело пропавшего 28 июля парня. На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося.

- Спасателям поступило сообщение, что мужчина пропал в районе пляжа в поселке Дагомыс. В поисках задействовали 33 человека и 10 единиц техники. Спустя несколько часов тело было найдено, - сообщили в оперштабе Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что о пропаже 21-летнего парня сообщила его мать. Женщина рассказала, что сын ушел и не вернулся, а позже семья нашла его вещи на пирсе.