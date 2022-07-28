Краевой список кандидатов от «Единой России» зарегистрировали в избиркоме Кубани

В избирательной комиссии Краснодарского края состоялась регистрация краевого списка кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в заксобрание региона. Возглавили список в этот раз спикер ЗСК Юрий Бурлачко, сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов и главврач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов.

Вместе с ними по территориальным группам зарегистрированы 98 кандидатов. Также идет регистрация 45 кандидатов-одномандатников. Среди участников предвыборной гонки известные политики, общественники, спортсмены, а также лидеры общественного мнения.

Так, например, по 12-й территориальной группе выдвинулся вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий, а по 13-му округу – атаман Таманского отдельского казачьего общества Кубанского казачьего войска Иван Безуглый. Есть и новые лица в политике, среди них Сергей Хандожко, который выдвигается по территориальной группе № 34.

По мнению политологов, подобное разнообразие кандидатов положительно скажется на ходе кампании и привлечет больше избирателей, которые будут находить ответы на свои запросы у участников списков.

«Зарегистрированные кандидаты – все узнаваемые персоны, со своим бэкграундом и определенным уровнем доверия со стороны населения. Им будет легче вести кампанию, так как это не случайно появившиеся люди, а именно люди труда, которые ставят цели и их достигают. За это они и получают поддержку», – прокомментировал списки «Единой России» политолог Филипп Грузин.