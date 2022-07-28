Приставы Кубани за полгода взыскали более 180 млн рублей за нарушения водителями ПДД

За полгода задолженность погасили 17 тысяч водителей Фото: ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Приставы Кубани за полгода взыскали более 180 миллионов рублей за нарушения водителями ПДД. Штрафы заплатили 17 тысяч должников, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

- За первое полугодие 2022 года на исполнении находилось 664 тысячи исполнительных производств в отношении 25 тысяч должников на 480 миллионов 895 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Сейчас 17 тысяч водителей погасили задолженности на 180 миллионов 527 тысяч рублей. Для поиска водителей судебные приставы проводят рейды на оживленных трассах и используют мобильный комплекс «Дорожный пристав». Он помогает найти в колоннах автомобилистов машины должников.

При взыскании денег не обошлось и без ареста автомобилей. Так, житель Усть-Лабинского района должен был заплатить 166 штрафов на 133 тысячи рублей. Но погашать задолженность он не спешил. Водитель сделал это только после ареста автомобиля Hyundai Solaris.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе арестовали автомобиль краснодарца за штрафы на 224 тысячи рублей. Владелец машины нарушал ПДД более 200 раз.