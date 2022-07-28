Чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей за нарушение организации аукциона в Адыгее

Мужчина нарушил организацию аукциона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей. Мужчина нарушил организацию аукциона.

- Установлено, что должностное лицо администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» нарушило установленный порядок организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее.

В сообщении об аукционе отсутствовали сведения, предусмотренные законом. В связи с этим были нарушены права заинтересованных лиц.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», правонарушителя привлекли к административной ответственности и назначили штраф.