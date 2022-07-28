Более 450 тысяч тонн молока переработали предприятия Кубани с начала 2022 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 450 тысяч тонн молока переработали предприятия Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев во время визита на одно из производств сыров и масла в станице Выселки.

Сейчас компания выпускает 43 вида продукции. За сутки здесь возможно переработать до 500 тонн молока и до 450 тонн сыворотки. Предприятие единственное в регионе производит сухую сыворотку для детского питания.

– Продукция качественная и на 100% полезная. Но, главное, сделана на Кубани. Это уже не замещение, а импортовымещение. Нужно занимать ниши, оставленные иностранными компаниями. Важно, чтобы люди не ощущали изменений в своей продуктовой корзине. И можно с уверенностью сказать: дефицита молочной продукции в крае точно не будет, - отметил глава региона.

В этом году предприятие планирует начать строительство завода по производству сыров с плесенью мощностью до 3 тысяч тонн продукции ежегодно.

Уточняется, что предприятие высоко автоматизировало производство. Это позволяет меньше находиться работникам в цехах и обеспечить микробиологическую стабильность.

- Автоматизация – это новые возможности для развития предприятия, но при этом при расширении производства необходимо создавать новые рабочие места, - отметил Вениамин Кондратьев.