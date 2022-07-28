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Общество28 июля 2022 12:23

ПСБ в Севастополе открыл кредитную линию на 400 млн рублей для винодельческого хозяйства «Золотая Балка»

Финансирование планируется направить на пополнение оборотных средств

ПСБ и винодельческое хозяйство «Золотая Балка» подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк предоставляет агрофирме возобновляемую кредитную линию на 400 млн рублей сроком на 2 года.

Винодельня планирует направить финансирование на пополнение оборотных средств.

«Активная поддержка российских производителей уже сейчас благоприятно влияет на импортозамещение и популяризацию отечественных брендов. ПСБ предоставляет предприятиям Севастополя широкий ассортимент кредитных и инвестиционных инструментов для развития и расширения бизнеса, а также льготные программы кредитования АПК. Комплексный подход и продуктивное сотрудничество банка и предпринимателей будут содействовать социально-экономическому развитию региона и повышению его инвестиционной привлекательности», – отметил управляющий дополнительным офисом «Севастопольский» ПСБ Арсен Тананян.

Сотрудничество ПСБ и винодельческого хозяйства «Золотая Балка» планируется продолжить также в рамках реализации правительственной программы льготного кредитования для предприятий АПК.