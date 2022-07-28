Компания «AСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Зеленодар»

Фото:компания АСК

28 июля компания «AСК» (входит в состав AVA Group) выдала ключи дольщикам ЖК «Зеленодар».

Литер 4Б находится в Краснодаре на улице Садовое кольцо, 3. В нем будут проживать 192 семьи. Этот литер - второй сданный дом в жилом комплексе «Зеленодар». В марте этого года ключи от своих квартир уже получили дольщики первого литера, среди них 100 семей обманутых дольщиков, для которых это был особенный и долгожданный день.

«Зеленодар» расположен в микрорайоне Северный города Краснодара, который отличается благоприятной экологией, комфортным выездом на основные федеральные трассы, близостью к торговым и спортивным центрам. Сам комплекс имеет всю необходимую инфраструктуру – многоуровневые парковки, магазины, спортивный и детские зоны.

От компании АСК и линии генерального подряда «АФК» поздравляем жителей с новосельем. Желаем счастья и взаимопонимания, легкого обустройства и счастливой жизни в новой квартире.

Компания «АСК» в составе AVA Group c 2019 года. Согласно рейтингам Единого реестра застройщиков имеет максимальный рейтинг устойчивости. Входит в ТОП-5 застройщиков Краснодарского края.