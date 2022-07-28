Пенсионера с травмами госпитализировали Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи водитель сбил пенсионера и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне вечером по улице Мира. Предварительно, 66-летний мужчина переходил дорогу не по зебре. В этот момент здесь проезжала машина, которая сбила пешехода. Водитель не помог пострадавшему и скрылся с места ДТП.

- Его личность и автомобиль, на котором он передвигался, устанавливаются. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медучреждение, - сообщили в краевом ГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что водителя, сбившего насмерть 17-летнего подростка в Темрюкском районе и сбежавшего с места ДТП, арестовали. Им оказался 37-летний житель Краснодара.