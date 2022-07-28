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Происшествия28 июля 2022 13:33

Шесть легковушек и трамвай столкнулись в Краснодаре

Движение трамваев восстановлено
Светлана ОВДЕЙ
Информация о пострадавших уточняется Фото: кадр из видео

Информация о пострадавших уточняется Фото: кадр из видео

Массовое ДТП произошло в Краснодаре. На перекрестке улиц Московской и Зиповской столкнулись шесть легковушек и трамвай.

Предварительно, водитель авто Nissan ехал по улице Московской со стороны улицы 40-летия Победы по пути на Солнечную. Около перекрестка с улицей Зиповской машина столкнулась с пятью автомобилями Skoda, Nissan, Kia и Lada.

От удара одну из машин отбросило на ограждение трамвайных путей, после чего легковушка столкнулась с трамваем.

- Движение общественного транспорта восстановлено. Проводятся необходимые работы по восстановлению движения автомобильного транспорта, - сообщил «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Информация о пострадавших уточняется.