Мэрия Сочи уберет киоск с солнцезащитными очками, мешавший обзору водителей

Киоск с очками мешает дорожному движению. Фото: скриншот видео

В мэрии Сочи отреагировали на обращения одного из водителей. Мужчина продемонстрировал на видео, как киоск по продаже солнцезащитных очков у железнодорожного вокзала мешает обзору водителей.

- Когда светофор отключается, перекресток превращается в рай для жестянщика, - заявил он.

Видео опубликовали в тг-канале "КП" - Сочи". И ответ от администрации курорта не заставил себя ждать.

- Администрацией Центрального внутригородского района в настоящее время ведется претензионная работа по расторжению договоров на торговые киоски по реализации солнцезащитных очков, в том числе и в данном месте, - сообщили в Муниципальном центре управления Сочи.