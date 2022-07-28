Оперативники обнаружили у подозреваемого свертки с неизвестным порошкообразным веществом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали наркокурьера на въезде в Майкоп. В ведомство поступила информация, что в город направляется 41-летний житель Краснодара, желающий наладить в республике распространение запрещенных веществ.

- Для задержания подозреваемого наркополицейские разработали и провели специальную операцию. Во взаимодействии с коллегами из ГИБДД автомобиль под управлением 45-летнего жителя Краснодарского края, на котором передвигался курьер, стражи правопорядка остановили на въезде в город Майкоп, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. - Оперативники обнаружили у подозреваемого свертки с неизвестным порошкообразным веществом.

Исследование экспертов-криминалистов показало, что в найденных пакетиках находился героин и метадон. Общая масса которых составила порядка 40 граммов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ранее судимый курьер неоднократно приезжал в республиканский центр за оптовыми партиями наркотиков, с целью дальнейшего распространения через закладки.